В США выставили на продажу особняк со снежным человеком

26 мая 2020     19
В США выставили на продажу особняк со снежным человеком

В США выставили на продажу особняк с фотографиями позирующего снежного человека — йети (мифическое человекообразное существо, обитающее в высокогорных или лесных районах). Дом расположен в небольшом городке Фелтон (Калифорния), где якобы живет йети, сообщает Insider.

Из объявления, размещенного в американской онлайн-базе недвижимости Zillow, следует, что площадь дома составляет почти 174 квадратных метра. В нем есть пять спален и три ванные. Благодаря большим панорамным окнам комнаты всегда наполнены светом. Крытая терраса дарит комфорт и уют. Стоимость недвижимости — 999 тысяч долларов.

Материалы по теме

00:04 — 17 мая

Новая эра

Лошадь на крыше, облака из оригами и таблетки в стене — за какой архитектурой будущее?

Для того чтобы привлечь внимание покупателей, риелтор Даниэль Остер (Daniel Oster) придумал рекламу со снежным человеком. По словам Остера, покупка квартиры — это своего рода приключение, в котором должно быть место для приятных сюрпризов.

Реклама направлена на то, чтобы поднять настроение посетителям сайта и заставить их поделиться интересной публикацией. На фотографиях йети занимается йогой, достает из духовки свежеиспеченное печенье, проводит время за чтением на диване — словом, ведет образ жизни обычного человека.

Калифорния славится элитными резиденциями. В конце мая появилась информация о продаже особняка легендарного героя боевиков Сильвестра Сталлоне за 3,35 миллиона долларов. Престиж жилья повышает наличие таких знаменитых соседей, как Ким Кардашьян, Канье Уэст и Крис Дженнер.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В минус без плюса
В минус без плюса

Неназванные трейдеры заявили уважаемому агентству Reuters, что в Европе цены на природный газ по краткосрочным контрактам на поставку могут упасть …


Работники рассказали о желанных изменениях в своей работе после пандемии
Работники рассказали о желанных изменениях в своей работе после пандемии

Три четверти опрошенных сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса после снятия режима самоизоляции хотели бы получить гибкий график и периодически …


Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в аэропорту на Чукотке
Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в аэропорту на Чукотке

06:11 В аэропорту в Анадырском районе Чукотки вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правительство округа. РИА …


На короткой дистанции: возможна ли в США новая вспышка коронавируса после ослабления ограничений
На короткой дистанции: возможна ли в США новая вспышка коронавируса после ослабления ограничений

В США на прошедших выходных, совпавших с праздниками по случаю Дня поминовения, было зафиксировано большое количество нарушений социальной дистанции. Об …


Врач предрек негативные последствия жесткого карантина
Врач предрек негативные последствия жесткого карантина

Телеведущий и детский врач Евгений Комаровский спрогнозировал негативные последствия, к которым в будущем могут привести жесткие карантинные меры. В новом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты