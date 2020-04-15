В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса

В США умерло рекордное число людей от коронавируса за сутки — 2 228. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

Всего в настоящий момент в США зафиксировано более 608,3 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 25, 9 тысячи человек, вылечились — 48,1 тысячи.

По последним данным, в мире сейчас насчитывается более 1,9 миллиона зараженных. Из них более 485 тысяч считаются выздоровевшими; более 126,5 тысячи пациентов скончались.

Вспышка инфекции впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию с коронавирусом можно характеризовать как пандемию.

Источник: Лента.Ру