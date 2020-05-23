В США задумались о первом за почти 30 лет ядерном испытании

Власти США обсуждали возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Об этом пишет The Washington Post.

Близкие к Администрации президента США Дональда Трампа источники рассказали изданию, что этот вопрос поднимался в прошлую пятницу на встрече руководителей высших органов национальной безопасности. Собрание состоялось после того, как в Белом доме сообщили о тайных ядерных испытаниях малой мощности, которые якобы проводят Россия и Китай. Доказательств испытаний представлено не было.

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На той встрече договориться о нарушении моратория не удалось, обсуждения продолжаются. По утверждению одного из собеседников газеты, демонстрация Москве и Пекину того, что Соединенные Штаты могут быстро организовать собственные испытания, «может оказаться полезной» на переговорах в рамках трехсторонней сделки по регулированию арсеналов крупнейших ядерных держав.

Однако другой источник рассказал, что в итоге было принято решение предпринять ответные меры на угрозы со стороны Китая и России, но избегать возобновления ядерных испытаний.

В феврале директор департамента российского МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что Россия и США исчерпали возможности для дальнейшего ядерного разоружения. Ермаков добавил, что дальнейшие шаги будут требовать участия Великобритании и Франции, поскольку они обладают ядерным оружием и являются военными союзниками американской стороны.

Позднее помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О’Брайен рассказал, что Соединенные Штаты рассчитывают на серьезное обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем. Он напомнил, что американская сторона вышла из «неэффективного» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В 1996 году на Генассамблее ООН был принят Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Подписавшие его страны безусловно отказываются от испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.

Источник: Лента.Ру