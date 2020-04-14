В США зафиксировали преодоление самых страшных времен

14 апреля 2020     12
В США зафиксировали преодоление самых страшных времен

Аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs, опрошенные Bloomberg, зафиксировали преодоление самых страшных времен и пика кризиса на фондовом рынке США. По их словам, этому способствовала грамотная политика Федеральной резервной системы и Конгресса.

Финансисты считают, что риски для американской экономики в целом и фондового рынка в частности уже не так велики, как было еще недавно. Главному индексу страны S&P 500, в который входят акции крупнейших компаний, в ближайшее время не грозит новое падение к отметке 2000 пунктов, к которой он приблизился в конце марта, показав худший результат за три последних года.

Ситуация, по мнению аналитиков, может ухудшиться только в случае «второй волны» эпидемии, которая наступит после того, как страна преодолеет первую.

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Главным средством, с большой вероятностью позволившим США избежать проблем в будущем, эксперты называют действия ФРС. За последнее время она запустила сразу несколько программ выкупа государственных и корпоративных облигаций с целью предоставления ликвидности банкам.

Помимо этого, специально созданная регулятором структура занимается выдачей кредитов наиболее пострадавших от коронавируса слоев населения и предприятий, а также скупкой ненадежных активов у банков. Некоторые программы проходили утверждение в Конгрессе, что позволяет экономистам говорить о слаженной работе двух структур.

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

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