В США заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19 на людях

Первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса завершилась, тестирование препарата на группе добровольцев началось в апреле. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщила американская биотехнологическая компания Moderna.

В заявлении компании отмечается, что после приема вакцины mRNA-1273 количество антител участников испытаний или превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне в зависимости от дозы препарата.

На начальной стадии вакцина показала себя безопасной, она переносится без осложнений. Компания планирует, что завершающая стадия испытаний начнется в июле.

Согласно последним данным Университетом Джонса Хопкинса число случаев заболевания COVID-19 в США превысило 1,5 млн.

Ранее сообщалось, что российская биотехнологическая компания «Биокад», разрабатывающая вакцину совместно с государственным научным центром «Вектор», намерена к концу года выйти на производство 3 млн доз вакцины ежемесячно при условии, если препарат будет готов в ноябре-декабре текущего года и клинические испытания пройдут успешно.