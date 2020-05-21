В Татарстане мать задушила сына и покончила с собой

Прокуратура Татарстана проверит работу социальных служб из-за убийства ребенка в городе Альметьевске. Соответствующее распоряжение 20 мая отдал прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Тела ребенка со следами удушения и его 38-летней матери, которая, по версии следствия, совершила самоубийство, обнаружили 19 мая в квартире одного из жилых домов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, пишет сайт kp.ru. Тела нашел отец мальчика, когда пришел домой. Уточняется, что дверь квартиры была заперта изнутри. Была найдена записка, которую, по предварительной версии, оставила мать ребенка. Что именно в ней говорится, не сообщается, пишет телеканал «360».

В пресс-службе республиканской прокуратуры отметили, что умершая женщина работала воспитательницей в одном из детсадов города.

19 мая сообщалось, что полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.