В Турции Веру Брежневу посчитали женой Зеленского

19 июня 2020     9
В Турции Веру Брежневу посчитали женой Зеленского

Турецкая газета Hurriyet посчитала певицу Веру Брежневу женой президента Украины Владимира Зеленского. Об ошибке рассказала пользователь Twitter Луиза Чкалова.

Изображение с ошибкой было напечатано в статье про то, что жена Зеленского Елена заразилась коронавирусом. Однако вместо фотографии первой леди Украины иллюстрацией стал постер из фильма «Восемь лучших свиданий» с Зеленским и Брежневой. Позже газета исправила ошибку на своем сайте.

Картина «Восемь лучших свиданий» вышла в 2016 году. В ней Владимир Зеленский и Вера Брежнева играют супружескую пару.

О том, что Елена Зеленская заразилась коронавирусом, стало известно 12 июня. Через несколько дней ее госпитализировали в одну из больниц Киева.

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Источник: Лента.Ру

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