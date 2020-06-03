В Турции заявили о совместных с Россией испытаниях вакцин от COVID-19

3 июня 2020     14
В Турции заявили о совместных с Россией испытаниях вакцин от COVID-19

Россия и Турция будут проводить совместные испытания вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, пишет турецкое агентство Anadolu.

Такой договоренности достигли министры здравоохранения двух стран в ходе переговоров, проведенных в формате видеоконференции.

Коджа подчеркнул, что Турция достигла успехов в борьбе с коронавирусом, используя методы лечения, отличные от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Министр также напомнил, что Турция начала процесс снятия ограничений с 1 июня, всего в стране вылечено 130 тыс. пациентов.

По его словам, Турция проводит испытания вакцины от коронавируса в 22 центрах, и четыре из них уже прошли этап доклинических испытаний на животных.

Министр здравоохранения России Мурашко в ходе переговоров отметил, что в стране также разрабатывают вакцину, в ходе доклинических испытаний уже достигнуты положительные результаты.

28 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что всего в России разрабатывается 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах.

3 июня Министерство обороны России приступило к клиническому этапу испытаний вакцины от коронавируса на добровольцах. Испытуемых искали среди военных, служащих по контракту, отмечают в военном ведомстве. На данном этапе для участия в эксперименте отобраны 50 человек, среди них — пять женщин, а также десять медработников, в том числе врачей.

Препарат уже прошел доклинические испытания на токсичность, безопасность и защитную эффективность на крупных и мелких животных. После введения вакцины у них развивался полноценный иммунитет к вирусу, отметил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, полковник медицинской службы Сергей Борисевич. Именно в этом институте будут проходить испытания. Они, по информации Минобороны, завершатся в июле.

На базе 48-го ЦНИИ МО РФ ранее уже были изучены и успешно испытаны безопасность, иммуногенность и защитная эффективность генно-инженерных вакцин геморрагической лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома и универсальной гриппозной вакцины.

Источник: Газета Известия

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