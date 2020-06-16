В Тверской области заложили первый камень на месте будущей детской ОКБ

В Тверской области возведут новую высокотехнологичную детскую областную клиническую больницу. Госконтракт на строительство правительство тверского региона и Госкорпорация Ростех подписали 15 июня, тогда же губернатор Игорь Руденя и глава Ростеха Сергей Чемезов заложили первый камень на месте будущего объекта.

Как сообщает пресс-служба правительства области, медцентр на 420 коек будет состоять из двух шестиэтажных корпусов. В них обустроят 17 отделений, в том числе онкогематологическое и офтальмологическое, отделение патологии новорожденных, отделения реанимации и хирургии для младенцев, пишут «Тверские ведомости».

По словам губернатора, в учреждении будут развиваться направления нейрохирургии и детской онкологии. Глава региона также подчеркнул, что для Тверской области было очень важно найти надежных партнеров для строительства больницы.

На реализацию проекта из федерального бюджета направили более 4,6 млрд рублей, из областного – около 1,2 млрд рублей. Глава Ростеха сообщил, что основная цель проекта – повышение качества и доступности медпомощи на местах.

Решение о строительство новой больницы было принято губернатором региона после пожара в старом корпусе учреждения.