В творожной массе нашли плесень и кишечную палочку

Эксперты Роскачества проверили 19 популярных марок творожной массы для выявления лучшего продукта. Ни одна из них не получила знака качества, в а отдельных образцах были найдены плесень, свинец и кишечная палочка. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Кишечная палочка найдена в творожной массе «От фермера», из-за чего она не рекомендована к покупке. Слишком высокое содержание плесени — в товарах «Ностальгия», «Свитлогорье», «Ирбитская», «ВкусВилл» и «Останкинское 1955». Их рейтинг понижен.

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Норматив по свинцу превышен в «Вологжанке», в результате ее рейтинг обнулен. В организации не смогли понять, как этот тяжелый металл попал в творожную массу, но предположили, что причиной стало использование запрещенных красителей.

В двух товарах найдены следовые остатки антибиотиков, но превышения по техническому регламенту нет. Также ни в одном из исследованных брендов не найдено консервантов, крахмала и растительных жиров.

Проблемы у продуктов возникли с жирностью, которая соответствует указанной на этикетке только и у торговой марки «Ирбитская». Во всех остальных случаях жирность либо больше, либо меньше. Это, отмечается в комментарии, свидетельствует о несоблюдении технологии производства, в том числе условий рецептуры. Так, у марки «Лебедянь молоко» найдено два процента жира, хотя на этикетке творог обозначен как обезжиренный.

Ранее специалисты «Росконтроля» назвали лучший творог. Они проверили бренды «Избенка», «Искренне Ваш», «Балтком», «Му-у», «Домик в деревне», «Брест-Литовск» и «Дмитровский молочный завод». Только у последних двух концентрация молочнокислых микроорганизмов соответствует нормам, но «Дмитровский молочный завод» попал в черный список из-за превышения количества дрожжей 4,6 тысячи раз. В «Избенке» найдены бактерии кишечной палочки. Всем условиям удовлетворяет только творог «Брест-Литовск».

Источник: Лента.Ру