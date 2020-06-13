В UFC назвали место проведения боя Нурмагомедова с Гэтжи

13 июня 2020     13
В UFC назвали место проведения боя Нурмагомедова с Гэтжи

Россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет бой с американцем Джастином Гэтжи в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Об этом MMA Fighting рассказал глава организации Дэйна Уайт.

По словам функционера, организацию поединка в ОАЭ предполагает пятилетний контракт промоушена со страной. Встреча спортсменов состоится в сентябре после серии турниров на «бойцовском острове», который также находится в Абу-Даби.

Гэтжи владеет титулом временного чемпиона UFC в легком весе. В мае он техническим нокаутом победил соотечественника Тони Фергюсона. Нурмагомедов прокомментировал результат поединка, сказав, что в MMA всегда найдутся голодные до побед бойцы, которые «дышат в спину». Гэтжи заявил, что ему «не терпится столкнуться с главным вызовом в лице Хабиба».

Нурмагомедов занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. Он дважды защитил чемпионский пояс. На счету россиянина 28 побед и ни одного поражения.

Источник: Лента.Ру

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