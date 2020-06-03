В Вашингтоне продолжили протесты в комендантский час

3 июня 2020     42
В Вашингтоне продолжили протесты в комендантский час

Протесты в Вашингтоне у Белого дома продолжились, несмотря на введение комендантского часа. Об этом сообщает РИА Новости.

С крыши Белого дома за митингующими наблюдают стражи порядка, полиция активных действий не предпринимает, сообщает корреспондент. При этом демостранты скандируют: «Руки вверх — не стреляй!».

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И вспыхнет пламя

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Кроме того, толпа скандирует ругательства в адрес комендантского часа, призывы к отставке президента США Дональда Трампа и призывы к справедливости в деле Джорджа Флойда, погибшего от рук полиции.

Беспорядки начались в Миннеаполисе и ряде других городов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался через несколько часов после того, как его арестовали с применением силы. Протесты сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию. Американские власти заявили, что любые стычки с полицейскими и угрозы силовикам будут расцениваться как акты внутреннего терроризма. В ряд городов для усиления охраны порядка были введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника. В Вашингтоне протесты бушуют уже нескольких дней, регулярные митинги проходят и возле Белого дома. В ночь на воскресенье, 31 мая, в столице США вспыхнуло несколько пожаров.

Источник: Лента.Ру

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