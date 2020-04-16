В Великобритании от коронавируса излечилась 106-летняя женщина

16 апреля 2020     18
В Великобритании от коронавируса излечилась 106-летняя женщина

Пережившая две мировые войны гражданка Великобритании вылечилась от коронавируса в возрасте 106 лет. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил телеканал Sky News.

В марте Конни Титчен из города Бирмингем была госпитализирована с подозрением на пневмонию. Позже врачи местной больницы поставили ей диагноз COVID-19. После трех недель лечения женщина выздоровела.

Во время ее выписки медперсонал выстроился в коридоре, чтобы поаплодировать долгожительнице. Титчен поблагодарила врачей, отметив, что ей повезло побороть болезнь и уже не терпится увидеть свою семью.

Внучка выздоровевшей, 40-летняя Алекс Джонс, считает, что секрет долголетия бабушки заключается в независимом образе жизни и физической активности. Так, родственница отметила, что в декабре Конни Титчен сделали операцию на бедре, от которой она оправилась в течение месяца.

6 апреля стало известно о выздоровлении пережившей испанку 104-летней жительницы Италии Ады Зануссо от коронавируса. Несмотря на осложнения от инфекции, женщина не потеряла ясности ума и пошла на поправку в течение месяца.

По данным портала NU.nl, самым старым пациентом в мире, победившим COVID-19, стала жительница Нидерландов Корнелия Рас. На момент выписки из больницы женщине было 107 лет.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Захарова ответила на статью NYT о «дезинформации» в здравоохранении
Захарова ответила на статью NYT о «дезинформации» в здравоохранении

01:58 Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию New York Times о «дезинформации» в российском здравоохранении, заявила, что американские …


Трамп заявил о готовности США передать России аппараты ИВЛ
Трамп заявил о готовности США передать России аппараты ИВЛ

02:17 Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США готовы передать России аппараты искусственной вентиляции лёгких в качестве помощи в борьбе …


Опубликован доклад Сталину о самоубийстве Гитлера
Опубликован доклад Сталину о самоубийстве Гитлера

Опубликован доклад маршала Георгия Жукова Верховному главнокомандующему ВС СССР Иосифу Сталину о самоубийстве фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом …


Россиянам назвали влияющий на тяжесть коронавирусной инфекции фактор
Россиянам назвали влияющий на тяжесть коронавирусной инфекции фактор

На тяжесть течения болезни при коронавирусной инфекции влияет такой фактор, как количество попавших в организм человека клеток вирусов. Об этом …


Трамп объявил о пройденном пике пандемии
Трамп объявил о пройденном пике пандемии

Президент США Дональд Трамп объявил о пройденном пике заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщает ТАСС. «Хотя мы должны оставаться …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты