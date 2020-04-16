В Великобритании от коронавируса излечилась 106-летняя женщина

Пережившая две мировые войны гражданка Великобритании вылечилась от коронавируса в возрасте 106 лет. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил телеканал Sky News.

В марте Конни Титчен из города Бирмингем была госпитализирована с подозрением на пневмонию. Позже врачи местной больницы поставили ей диагноз COVID-19. После трех недель лечения женщина выздоровела.

Во время ее выписки медперсонал выстроился в коридоре, чтобы поаплодировать долгожительнице. Титчен поблагодарила врачей, отметив, что ей повезло побороть болезнь и уже не терпится увидеть свою семью.

Внучка выздоровевшей, 40-летняя Алекс Джонс, считает, что секрет долголетия бабушки заключается в независимом образе жизни и физической активности. Так, родственница отметила, что в декабре Конни Титчен сделали операцию на бедре, от которой она оправилась в течение месяца.

6 апреля стало известно о выздоровлении пережившей испанку 104-летней жительницы Италии Ады Зануссо от коронавируса. Несмотря на осложнения от инфекции, женщина не потеряла ясности ума и пошла на поправку в течение месяца.

По данным портала NU.nl, самым старым пациентом в мире, победившим COVID-19, стала жительница Нидерландов Корнелия Рас. На момент выписки из больницы женщине было 107 лет.