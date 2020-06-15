В Волгограде убили 17-летнего иностранного студента-медика

15 июня 2020     4
В Волгограде убили 17-летнего иностранного студента-медика

В Волгограде возбудили уголовное дело по факту убийства 17-летнего иностранца, учившегося на первом курсе местного медицинского вуза. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК)

«По данным следствия, потерпевший являлся студентом первого курса медицинского вуза. 12 июня 2020 года он находился в гостях у своего приятеля в Центральном районе областного центра, откуда поздно ночью пешком отправился домой — в общежитие учебного заведения. По пути следования на молодого парня напал неизвестный и нанес ему ножом множество ударов в различные части тела. Ранения оказались смертельными. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия», — говорится в заявлении.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство») Отмечается, что для расследования был создан специальный штаб, куда вошли сотрудники СК России, УФСБ и ГУ МВД по Волгоградской области.

В настоящее время следователи устанавливают и допрашивают лиц из близкого окружения убитого.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли записи с камер видеонаблюдения по маршруту следования студента и изучают их. Кроме того, продолжается поиск очевидцев совершенного преступления.

На прошлой неделе мужчину задержали по подозрению в убийстве дочери в квартире на северо-востоке Москвы. По данным следствия, он нанес ей не менее 15 ударов ножом.

Источник: Газета Известия

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