В ВОЗ объяснили рост заболеваемости COVID-19 в Москве

12 апреля 2020     16
В ВОЗ объяснили рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Рост количества заразившихся коронавирусом в Москве обусловлен нарушением мер предосторожности. Об этом 12 апреля заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Это результат всего, что происходило последние 10 дней. К сожалению, хорошая погода и расслабление, потому что цифры были не такими высокими, позволили людям думать: «А это не касается меня», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в воскресенье стало известно, что более трех миллионов москвичей выходили из дома в пятницу, 10 апреля.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 2 апреля президент России Владимир Путин продлил в стране период нерабочих дней до 1 мая. Обе меры направлены на снижение скорости распространения коронавирусной инфекции.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале постепенного введения в городе пропускного режима для борьбы с распространением коронавируса. По словам градоначальника, ограничения будут реализовываться в несколько этапов.

Так, в рамках первого из них в городе будут введены пропуска для поездок на работу. На втором — появятся пропуска для поездок в других целях. И на третьем этапе при необходимости — для передвижения внутри района.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выздоровел 1291 человек, число летальных исходов — 130. За последние сутки в Москве было зафиксировано 1306 случаев заражения коронавирусом.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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