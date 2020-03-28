В ВОЗ отчитали москвичей за несоблюдение дистанции на улице

28 марта 2020     16
В ВОЗ отчитали москвичей за несоблюдение дистанции на улице

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала неправильным поведение москвичей, которые не соблюдают рекомендацию держаться в двух метрах друг от друга на улице. Пренебрежение этими правилами может привести к огромному количеству новых заражений, заявила она в субботу, 28 марта.

«Проехала через Москву, и мне больно. Расстояние два метра люди не соблюдают. Идут три подруги — и вместе, не зная, есть у них вирус или нет», — цитирует ее RT.

Соблюдение рекомендаций поможет остановить эпидемию, подчеркнула Вуйнович, отмечает «Газета.ру».

Ранее, 28 марта, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что число заболевших в России выросло до 1264. Официально сообщалось о четверых умерших в Москве, но в этот же день правительство Оренбургской области заявило о еще одном скончавшемся, 57-летнем жителе региона.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 614 тыс. случаев заболевания, умерли более 28 тыс. человек, вылечились более 137 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Источник: Газета Известия

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