В ВОЗ предрекли свыше 1 млн заражений коронавирусом в ближайшее время

Гендиректор ВОЗ заявил, что в ближайшие недели количество зараженных коронавирусом в мире превысит 1 млн человек.
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Источник: Газета Известия
Гендиректор ВОЗ заявил, что в ближайшие недели количество зараженных коронавирусом в мире превысит 1 млн человек.
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Источник: Газета Известия
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