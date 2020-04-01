В ВОЗ предрекли свыше 1 млн заражений коронавирусом в ближайшее время

Гендиректор ВОЗ заявил, что в ближайшие недели количество зараженных коронавирусом в мире превысит 1 млн человек.

В Крыму все стройки будут заморожены до 6 апреля В Республике Крым принято решение о приостановке работ на всех строительных площадках государственных и частных заказчиков. Об этом сообщает ИА …



Севастополь и Крым объединили усилия в борьбе с коронавирусом С ноля часов 2 апреля медики начнут осматривать всех, кто въезжает на полуостров по Крымскому мосту как на машинах, так …



Глава Севастополя рассказал, сколько раз он делал тесты на коронавирус Михаил Развожаев, который не имеет права уйти на самоизоляцию, уже сдал первый анализ на коронавирус. Об этом врио губернатора Севастополя …



Развожаев: мы поможем встать на ноги малому бизнесу Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев пообещал помочь частным предпринимателям в период действия карантинного режима. Большинство крупных арендодателей Севастополя пообещали не …

