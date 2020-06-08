Вакцинация диких животных от бешенства началась в Тамбовской области

8 июня 2020     13
Вакцинация диких животных от бешенства началась в Тамбовской области

В лесах Тамбовской области начали раскладывать вакцину против бешенства. Препараты с приманкой разместят в местах обитания и миграции зверей.

По данным регионального управления ветеринарии, во всех районах разложат более 180 доз вакцины. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Мероприятия по профилактике бешенства проводятся в регионе ежегодно.

Проведение плановой иммунизации также состоится в третьем и четвертом кварталах года. Вакцина безвредна для животных и направлена на предотвращение распространения бешенства среди плотоядных зверей.

В начале мая в Тамбовской области было выявлено несколько случаев бешенства среди диких и домашних животных. Карантин объявили в селе Тимофеевка и деревне Можайка.

Источник: Газета Известия

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Вакцинация диких животных от бешенства началась в Тамбовской области
Вакцинация диких животных от бешенства началась в Тамбовской области

В лесах Тамбовской области начали раскладывать вакцину против бешенства. Препараты с приманкой разместят в местах обитания и миграции зверей. По …



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