Вакцинация диких животных от бешенства началась в Тамбовской области

В лесах Тамбовской области начали раскладывать вакцину против бешенства. Препараты с приманкой разместят в местах обитания и миграции зверей.

По данным регионального управления ветеринарии, во всех районах разложат более 180 доз вакцины. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Мероприятия по профилактике бешенства проводятся в регионе ежегодно.

Проведение плановой иммунизации также состоится в третьем и четвертом кварталах года. Вакцина безвредна для животных и направлена на предотвращение распространения бешенства среди плотоядных зверей.

В начале мая в Тамбовской области было выявлено несколько случаев бешенства среди диких и домашних животных. Карантин объявили в селе Тимофеевка и деревне Можайка.