Валуев назвал причину абсолютного прекращения общения с Кличко

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Гоcдумы Николай Валуев в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» назвал причину прекращения общения с мэром Киева, бывшим украинским боксером Виталием Кличко.

«В общем, скажу, что мне очень не понравилось то, что происходило в Украине. Я и до сих пор так считаю. Это послужило причиной абсолютного прекращения нашего общения», — заявил Валуев. Он добавил, что после 2014 года находится с Виталием «в периодических отношениях», и предположил, что смог бы пообщаться с украинцем о спорте.

Валуев оставил профессиональный бокс в 2010 году. Он дважды становился чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. На счету россиянина 52 боя на профессиональном ринге, в которых он одержал 50 побед (34 — нокаутом) и потерпел два поражения.

Виталий Кличко последний раз выходил на ринг осенью 2012 года в Москве. Тогда он нокаутировал немца Мануэля Чарра и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Кличко владел чемпионским поясом этой организации с 2004-го по 2005 год, а также с 2008-го по 2013 год. Спортсмен c 1999-го по 2000 год носил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). С июня 2014 года он занимает должность мэра Киева.

Источник: Лента.Ру