Вассерман пожалел о пожизненном отказе от секса

24 апреля 2020     4
Вассерман пожалел о пожизненном отказе от секса

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман стал гостем YouTube-шоу «Что было дальше». Он рассказал ведущим, почему навсегда отказался от секса и что чувствует по этому поводу.

Вассерман отметил, это обещание он дал в юности. «Имел глупость ляпнуть. Но слово не воробей: вылетит — не застрелишь», — заметил публицист. При этом он подчеркнул, что о пожизненном отказе от секса жалеет. На вопрос комика Алексея Щербакова о том, почему он не решился обмануть всех и заняться сексом, Вассерман ответил: «Я слишком ценю свое слово, чтобы ему изменять».

О своем обете телеведущий также рассказывал в сентябре. Тогда он заметил, что никогда не испытывал желания вызвать проститутку, так как очень упрям и не простит себе нарушенного слова.

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Источник: Лента.Ру

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