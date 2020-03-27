ВЦИОМ отметил рост доверия россиян Путину

27 марта 2020     20
ВЦИОМ отметил рост доверия россиян Путину

Показатель одобрения деятельности президента России Владимира Путина в день его обращения к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, 25 марта, вырос и составил 63,5%. Об этом говорится в сообщении на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в пятницу, 27 марта.

Уровень доверия главе государства также вырос и составил 69%, пишет «Газета.ру».

В среду Путин выступил с обращением к гражданам страны в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Для помощи населению страны он предложил предусмотреть каникулы по потребительским кредитам и ипотеке без штрафных санкций, а также сообщил, что все социальные пособия и льготы будут в течение полугода продлеваться автоматически.

Поддержать семьи, в которых дети не посещают детский сад или ясли, а также родителей, находящихся на больничном или в декретном отпуске, российский лидер предложил выплатами по 5 тыс. рублей. Госсубсидии будут начисляться с апреля в течение трех месяцев, но только тем семьям, которые имеют право на маткапитал.

С целью поддержки малого и среднего бизнеса российский президент предложил предоставить компаниям отсрочку по налогам, кроме НДС и страховых взносов, и ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве предприятий.

Глава государства также поручил правительству скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения со странами, куда выводятся доходы россиян.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

На карантине в отеле «Аквамарин» находятся 50 человек
На карантине в отеле «Аквамарин» находятся 50 человек

В гостиничном комплексе «Аквамарин» остановилась девушка, заболевшая коронавирусной инфекцией. Отель сегодня закрыли, его гостей поместили на двухнедельный карантин. Болезнь у …


В Севастополяе Росгвардия отмечает четвёртую годовщину основания
В Севастополяе Росгвардия отмечает четвёртую годовщину основания

Войска национальной гвардии Российской Федерации отмечают годовщину со Дня своего образования. Главному управлению Росгвардии по Республике Крым и Севастополю четыре …


Вести Севастополь 27.03.2020
Вести Севастополь 27.03.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Пять случаев коронавируса в Севастополе. Специалисты ищут тех, кто ехал одним маршрутом с заразившимися. – «Аквамарин» …


ВЦИОМ отметил рост доверия россиян Путину
ВЦИОМ отметил рост доверия россиян Путину

Показатель одобрения деятельности президента России Владимира Путина в день его обращения к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, 25 …


«АвтоВАЗ» отзовет с российского рынка почти 400 автомобилей
«АвтоВАЗ» отзовет с российского рынка почти 400 автомобилей

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил об отзыве 381 автомобиля Lada Vesta, проданных с сентября 2019 года по настоящее время. Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты