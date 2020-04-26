Ведущая «Орла и Решки» отреагировала на лишение звания «Женщина года»

26 апреля 2020     13
Ведущая «Орла и Решки» отреагировала на лишение звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко отреагировала на лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года» на своей странице в Instagram.

В своем обращении ведущая «Орла и Решки» еще раз извинилась за свое высказывание, которое она назвала отвратительным и грубым. Тодоренко подчеркнула, что она против домашнего насилия и любого насилия вообще, а также высказала мнение, что такого понятия, как «заслужить насилие», нет.

«Да, я оступилась и ошиблась! Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться», — написала телеведущая. Она заявила, что не осознавала масштаб проблемы домашнего насилия до скандального высказывания, а также поблагодарила подписчиков за то, что ей показали «гнусные реалии».

Ранее Регина Тодоренко в интервью Peopletalk на YouTube заявила, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — сказала телеведущая. Позже она извинилась за свое высказывание.

Пользователи сети затравили ведущую за это высказывание и указали, что она должна обвинять насильников, а не жертв. Журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года». Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина поддержала это решение.

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Источник: Лента.Ру

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