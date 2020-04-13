Ведущий эпидемиолог Китая назвал переломную точку в пандемии

При нынешних темпах развития ситуации с коронавирусом в мире, переломный момент наступит еще минимум через две недели. Такое мнение высказал ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань в интервью газете «Жэньминь жибао».

Он пояснил, что в отличие от того, что было во время пандемии испанки 1918 года, сейчас меры правительства играют очень важную роль. Если принимаемые меры жесткие, то эпидемия пойдет на спад.

«Например, север Италии, наиболее сильный пострадавший регион, но там есть очень маленькие города, где очень жесткие меры, люди соблюдают дистанцию, люди носят маски, там практически нет заражений», — сказал эксперт.

Он добавил, что прогноз о развитии ситуации с коронавирусом в мире давать сложно, «потому что в других странах очень много непредвиденных факторов», передает «РИА Новости».

«Но если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию, боюсь, что нужно еще две недели», — сказал Чжун Наньшань.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 12 апреля, количество случаев нового типа коронавируса в мире превысило 1,7 млн. При этом более 110 тыс. человек скончались, более 412 тыс. пациентов вылечились.