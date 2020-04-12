Ведущий «Модного приговора» слег с двусторонней пневмонией вслед за Бабкиной

12 апреля 2020     1
Ведущий «Модного приговора» слег с двусторонней пневмонией вслед за Бабкиной

Историк моды и ведущий «Модного приговора» на Первом канале Александр Васильев слег с двусторонней пневмонией вслед за снимающейся с ним в передаче артисткой Надеждой Бабкиной. Об этом рассказала «Комсомольской правде» телеведущая и юрист Екатерина Гордон.

Гордон сообщила, что у 61-летнего историка диагностировали двустороннее воспаление легких.

«Сегодня узнала, что уже второй мой коллега болен двусторонней пневмонией. Я вовсе не паникер, и, откровенно говоря, понимаю, как и все образованные люди, что переболеть должна большая часть общества. Но ради старшего поколения в моей семье я все-таки сдам анализ», — отметила ведущая.

По ее словам, у Васильева взяли анализ на коронавирус, который является сейчас «обязательной процедурой для больных пневмонией». Также Гордон добавила, что тест ведущего на COVID-19 еще не готов.

Издание пишет, что Васильев находился дома в самоизоляции и выходил на улицу только на прогулку с собакой. Ранее он рассказал, что не контактировал с Надеждой Бабкиной, так как был на карантине после поездки в Португалию.

Надежду Бабкину госпитализировали 6 апреля. На следующий день артистку ввели в искусственную кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких, который применяется при тяжелой пневмонии. Эстрадную певицу изолировали от всех и поместили в закрытый инфекционный бокс. Ее состояние остается тяжелым.

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

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