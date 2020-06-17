Ведущий Первого канала назвал американских полицейских бесправными терпилами

17 июня 2020     10
Ведущий Первого канала назвал американских полицейских бесправными терпилами

Ведущий Первого канала Кирилл Клейменов назвал американских полицейских бесправными терпилами. Так он высказался в эфире Первого канала.

Соответствующие слова прозвучали в подводке к новости о том, что пострадавшие при стрельбе в Москве полицейские представлены к медалям.

«Как я уже говорил накануне, у нас здесь не Америка. У нас полицейские не бесправные терпилы, у нас полицейские — герои. В понедельник днем, рискуя жизнью, обезвредили на юго-западе Москвы опасного преступника. И ничего им за это не будет, кроме наград и почестей», — отметил Клейменов.

24-летний Ратмир Галаев расстрелял полицейских на Ленинском проспекте 15 июня после того, как те остановили такси за нарушение ПДД. Правоохранители в ответ применили к стрелку табельное оружие и ранили его. В ходе перестрелки двое сотрудников ДПС получили ранения. Прокурор Москвы Денис Попов поставил на особый контроль уголовное дело, возбужденное по факту стрельбы на западе столицы.

Источник: Лента.Ру

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