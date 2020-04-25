Ведущую «Орла и решки» затравили за слова о домашнем насилии

25 апреля 2020     11
Ведущую «Орла и решки» затравили за слова о домашнем насилии

Певицу и телеведущую шоу «Орел и решка» Регину Тодоренко затравили за слова о домашнем насилии в интервью Peopletalk на YouTube. Пользователи сети указали, что она должна обвинять насильников, а не жертв.

Тодоренко допустила, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — сказала телеведущая.

После того как комментаторы начали оставлять гневные сообщения под ее публикациями в Instagram, Тодоренко объяснила свое высказывание. По ее словам, она выступает против домашнего насилия, однако за «экологичное отношение друг к другу». «Возможно, вы неверно расценили мои фразы, а может, я неправильно их донесла», — сказала телеведущая и извинилась за некорректные формулировки.

Ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин высказался на тему конфликта в семье актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, обвинив женщину в стервозности и провокациях. Продюсер также добавил, что поднимать руку на женщину — «выше достоинства» Прилучного, и назвал обвинения Муцениеце в домашнем насилии в адрес мужа полной ложью.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

На Сапун-горе найдены останки пяти красноармейцев
На Сапун-горе найдены останки пяти красноармейцев

Во время реконструкции Сапун-горы найдены останки пяти бойцов Красной Армии. Об этом сообщил директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко.  Удалось …


#СтраницыПобеды: как советские войска штурмовали Берлин и добились капитуляции Германии
#СтраницыПобеды: как советские войска штурмовали Берлин и добились капитуляции Германии

17:30 RT Через 1400 дней после начала Великой Отечественной войны советские войска подошли к столице Германии. Берлинская операция, являвшаяся кульминацией …


В Карачаево-Черкесии скончались два пациента с коронавирусом
В Карачаево-Черкесии скончались два пациента с коронавирусом

17:32 В Карачаево-Черкесии зафиксировали два первых случая смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в своём Instagram заявил глава …


Зараженного коронавирусом 23-летнего футболиста ввели в кому
Зараженного коронавирусом 23-летнего футболиста ввели в кому

Врачи поместили 23-летнего полузащитника «Монпелье» Джуниора Самбиа в состояние медикаментозной комы. Об этом сообщает The Sun. Медики приняли такое решение …


Ведущую «Орла и решки» затравили за слова о домашнем насилии
Ведущую «Орла и решки» затравили за слова о домашнем насилии

Певицу и телеведущую шоу «Орел и решка» Регину Тодоренко затравили за слова о домашнем насилии в интервью Peopletalk на YouTube. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты