Великобритания начнет производить вакцину от коронавируса, которая еще не прошла клинические исследования. Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News со ссылкой на директора Дженнеровского института в Оксфорде Адриана Хилла (Adrian Hill).
Как рассказал ученый, цель такого шага — произвести миллион доз вакцины к сентябрю и начать ее использование, в случае, если она докажет свою эффективность. «Пока эти испытания продолжаются, мы должны начать производство с риском, что тесты могут провалиться», — сообщил Хилл.
По его словам, ученые ожидают, что к сентябрю будет готово около миллиона доз. При этом Хилл оценил шансы того, что новая вакцина окажется успешной, — около 80 процентов.
Вакцина, получившая название ChAdOx1 nCoV-19, производится на основе безобидного вируса шимпанзе, в который добавлена генетическая часть кода коронавируса. Такая технология ранее показала эффективность в создании иммунитета к другим заболеваниям.
17 апреля сообщалось, что в Великобритании стартовали масштабные испытания потенциальных лекарств против коронавируса. В тестировании препаратов примут участие более пяти тысяч пациентов в 165 больницах по всей стране. Ученые намерены протестировать основные препараты и получить первые результаты в течение нескольких недель. Медики, в частности, проверят эффективность гидроксихлорохина, который является менее токсичным видом противомалярийного лекарства хлорохина, препаратов азитромицин, лопинавир+ритонавир.
.covid { display: block; position: relative; width: 100%; max-width: 620px; margin: 20px auto; padding: 13px 15px 17px; box-sizing: border-box; background-color: #fff; border: 1px solid #eaeaea; border-radius: 6px; text-decoration: none; } .covid__arrow { position: absolute; width: 17px; height: 1px; bottom: 22px; right: 15px; background: #292929; } .covid__arrow:before, .covid__arrow:after { display: block; position: absolute; content: ''; top: -2px; right: -1px; width: 6px; height: 1px; background: #292929; -webkit-transition: 0.2s background ease-in; transition: 0.2s background ease-in; } .covid__arrow:before { top: -2px; -webkit-transform: rotate(45deg); transform: rotate(45deg); } .covid__arrow:after { top: 2px; -webkit-transform: rotate(-45deg); transform: rotate(-45deg); } .covid__title { margin-bottom: 4px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 16px; line-height: 22px; color: #c33; } .covid__subtitle { max-width: 80%; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; color: #292929; } .covid:hover .covid__arrow { background: #c33; } .covid:hover .covid__arrow:before, .covid:hover .covid__arrow:after { background: #c33; } @media screen and (min-width: 768px) { .covid { padding: 18px 29px 20px 20px; background: #f3f3f3; border-color: #f3f3f3; border-radius: 2px; } .covid__title { font-family: 'PT Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 22px; } .covid__subtitle { max-width: 80%; font-family: 'PT Serif', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 22px; } .covid__arrow { bottom: 27px; right: 19px; } }
Источник: Лента.Ру