Великобритания получила неожиданную выгоду из-за коронавируса

На фоне распространения коронавируса национальная валюта Великобритании — фунт стерлингов — может укрепиться до уровня до 80 пенсов за евро, пишет Bloomberg со ссылкой на прогнозы Standard Bank. По мнению аналитиков, такая ситуация является одним из немногих благоприятных последствий пандемии.
Прямой причиной роста курса фунта стала возросшая вероятность переноса торговой сделки между Лондоном и Евросоюзом, которая должна была быть заключена в 2020 году. Это даст Великобритании и ее компаниям дополнительное время для адаптации к новым условиям — жизни вне ЕС. Внешние инвесторы рассматривают отсрочку как фактор, который поспособствует стабильности и определенности для британской экономики, и с большей готовностью вкладываются в местные активы, для покупки которых сначала надо приобрести фунт.
Курс британской национальной валюты торгуется на максимальном уровне с 2016 года, когда был проведен референдум о выходе из состава ЕС. Стоимость одного фунта равняется 1,15 евро. Предпосылок для укрепления евро в обозримом будущем нет, поскольку Брюссель пока не согласовал выделение финансовой помощи для борьбы с коронавирусом, отмечают аналитики.
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«Проблемы европейской экономики будут только нарастать в результате кризиса, вызванного коронавирусом. Мы ожидаем рост курса фунта по отношению к евро на 10 процентов. Но даже этот прогноз некоторые эксперты считают слишком осторожным», – пишет глава валютного департамента Standard Bank Стивен Барроу.
«Экономическая спасательная шлюпка все еще недостаточно велика», — пишет Кит Джакс, стратег Societe Generale, имея в виду соглашении между министрами финансов еврозоны, согласно которому Еврокомиссия выделит 540 миллиардов евро на поддержку экономики. «Я бы все-таки предпочел фунты и доллары», — отмечает он.
При этом курс фунта к доллару в последнее время, напротив, снижается, поскольку Федеральная резервная система и Конгресс запускают масштабные программы помощи.
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Лента.Ру