Венгрия будет блокировать работу комиссии Украина–НАТО до завершения спора с Киевом

Венгрия продолжит блокировать работу комиссии Украина–НАТО до тех пор, пока не будет решен вопрос о правах этнической общины венгров в сфере образования и языка на территории Украины. Об этом 29 мая заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы хотим закрыть все дискуссии, связанные с законом об образовании и законом о языке, и желаем достичь такого решения, которое будет приемлемым и для венгров на Закарпатье. Я надеюсь, что мы это забудем, что это уйдет в прошлое», — приводит его слова издание «Страна».

Ранее, в декабре 2019 года Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать вступление Украины в НАТО до тех пор, пока Киев не восстановит право венгерского меньшинства на обучение на родном языке.

Венгрия добивается пересмотра закона о государственном языке, нарушающего права нацменьшинства в стране. 3 октября Сийярто заявил о том, что Украина не сделала никаких шагов, направленных на решение языкового вопроса.

Летом МИД Украины обратился в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности с просьбой возбудить дело из-за публикации в газете «Карпаталия», которую издает Союз венгров Закарпатья. На карте Закарпатская область страны значилась венгерской территорией.