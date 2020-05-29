Венгрия будет блокировать работу комиссии Украина–НАТО до завершения спора с Киевом

29 мая 2020     11
Венгрия будет блокировать работу комиссии Украина–НАТО до завершения спора с Киевом

Венгрия продолжит блокировать работу комиссии Украина–НАТО до тех пор, пока не будет решен вопрос о правах этнической общины венгров в сфере образования и языка на территории Украины. Об этом 29 мая заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы хотим закрыть все дискуссии, связанные с законом об образовании и законом о языке, и желаем достичь такого решения, которое будет приемлемым и для венгров на Закарпатье. Я надеюсь, что мы это забудем, что это уйдет в прошлое», — приводит его слова издание «Страна».

Ранее, в декабре 2019 года Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать вступление Украины в НАТО до тех пор, пока Киев не восстановит право венгерского меньшинства на обучение на родном языке.

Венгрия добивается пересмотра закона о государственном языке, нарушающего права нацменьшинства в стране. 3 октября Сийярто заявил о том, что Украина не сделала никаких шагов, направленных на решение языкового вопроса.

Летом МИД Украины обратился в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности с просьбой возбудить дело из-за публикации в газете «Карпаталия», которую издает Союз венгров Закарпатья. На карте Закарпатская область страны значилась венгерской территорией.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Парижский Лувр планируют открыть 6 июля
Парижский Лувр планируют открыть 6 июля

18:24 Парижский Лувр планируют открыть 6 июля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте музея. © Сергей Мамонтов РИА …


В Москве сообщили о снижении числа госпитализируемых с коронавирусом
В Москве сообщили о снижении числа госпитализируемых с коронавирусом

18:25 Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что число госпитализируемых с коронавирусной инфекцией в Москве снизилось. …


Венгрия будет блокировать работу комиссии Украина–НАТО до завершения спора с Киевом
Венгрия будет блокировать работу комиссии Украина–НАТО до завершения спора с Киевом

Венгрия продолжит блокировать работу комиссии Украина–НАТО до тех пор, пока не будет решен вопрос о правах этнической общины венгров в …


Парки и скверы в Ставрополе два раза обработают от клещей
Парки и скверы в Ставрополе два раза обработают от клещей

В Ставрополе в июне проведут обработку общественных территорий от клещей. Это будет уже вторая по счету обработка с начала активности …


В Севастополе начинается ремонт сквера у Петропавловского собора
В Севастополе начинается ремонт сквера у Петропавловского собора

Зелёную зону вокруг Петропавловского собора и памятника Кириллу и Мефодию огораживают строительным забором.   В рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты