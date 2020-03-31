Верховная рада разрешила продажу сельхозземель

31 марта 2020     19
Верховная рада разрешила продажу сельхозземель

В ночь на вторник, 31 марта, Верховная рада Украины во втором чтении одобрила закон об открытии рынка сельскохозяйственных земель. Принятие документа было одним из требований МВФ для предоставления Киеву нового кредита.

За снятие моратория на продажу проголосовали 259 депутатов при необходимых 226 голосах, пишет NewsOne. Заседание парламентариев длилось с 17:00 30 марта до 00:40 31 марта. Рада рассматривала все 4 тыс. поправок к законопроекту.

На заседание поздно вечером прибыл и президент Украины Владимир Зеленский. В понедельник он уже настоятельно призывал депутатов принять закон ради получения транша от Международного валютного фонда.

«Вы прекрасно знаете, что два главных условия — это закон о земле и банковский закон», — сказал он.

Закон об открытии рынка сельхозземель предполагает возможность покупать землю украинскими физическими и юридическими лицами, территориальными общинами и банками.

В первые два года действия документа разрешение приобретать земли площадью не более 100 га будут иметь только физлица.

Иностранцам покупать сельхозугодья не разрешили. При этом запрет потеряет силу в случае одобрения решения о продаже земли на референдуме.

Законом запрещается отчуждение паев, земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, кроме передачи их по наследству.

Фракция «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявили о планах оспорить закон в Конституционном суде.

Ранее Зеленский отмечал, что из-за распространения коронавируса и без международной помощи государству может грозить упадок экономики и даже дефолт.

Источник: Газета Известия

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