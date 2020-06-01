Верный пес пожертвовал жизнью ради спасения хозяйки от ядовитой змеи

1 июня 2020     21
Верный пес пожертвовал жизнью ради спасения хозяйки от ядовитой змеи

В малайзийском штате Саравак верная собака пожертвовала жизнью ради спасения хозяйки от ядовитой змеи. Об этом сообщает AsiaOne.

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Спи, мой друг

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Пресмыкающееся проникло в дом и спряталось в столовой, где его и нашел пес по кличке Чико (Chiko). «Он дрался со змеей, пока она не умерла», — рассказывает его хозяйка, Элис Минггу (Alice Minggu). По ее словам, разнять животных было невозможно.

Разделавшись со змеей, Чико вышел под навес для автомобилей и вскоре умер от змеиного яда. «Он нас спас, а мы его, к сожалению, не смогли», — написала Минггу в Facebook. Пост собрал более 10 тысяч лайков.

Ранее сообщалось, что в округе Сент-Луси американского штата Флорида собака спасла хозяев от пожара и погибла. Пес по кличке Деннис начал лаять посреди ночи и разбудил хозяев, благодаря чему им удалось эвакуироваться.

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Источник: Лента.Ру

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