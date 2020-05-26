Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Чукотке

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку 26 мая в Анадыре (Чукотский автономный округ), сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел при взлете из аэропорта “Угольные копи”. По предварительным данным, на борту находились четыре человека. Информация об их состоянии не поступала.

20 мая сообщалось, что военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье. Экипаж при ударе о землю погиб.

Трагедия произошла во время учебного полета без боекомплекта в 20 км от города Клин. Причиной ЧП могла стать техническая неисправность.