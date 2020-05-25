Вице-мэр Москвы ответил на вопрос об открытии ресторанов в столице

Открывать рестораны в Москве пока рано. Это нужно будет делать не в первую очередь, заявил вице-мэр столицы Владимир Ефимов в понедельник, 25 мая.

«Мы внимательно изучим этот вопрос вместе с Роспотребнадзором и решение примем», — сказал он в эфире канала «Россия 24».

Сейчас обсуждается вариант, когда общепит заработает чуть позже, чем непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг, передает слова вице-мэра ТАСС.

Ранее 25 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица готова к очередному этапу снятия ограничений.

Накануне прирост новых случаев коронавируса, выявленных за сутки в Москве, оказался самым низким с 29 апреля. Суточный рост в столице составил 2516 случаев (1,6%). За 29 апреля зафиксировали 2220 случаев.

О стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве Собянин заявил 22 мая. По его словам, столице удалось избежать худшего сценария развития событий и сегодня коэффициент заболеваемости снизился до 0,97. Кроме того, возобновление деятельности строительными и промышленными предприятиями не повлекло за собой новой вспышки. Эксперты утверждают, что столичный регион уже преодолел пик заболеваемости COVID-19.

Мэр подписал указ о начальном этапе снятия ограничений в столице 21 мая. Согласно документу, с 25 мая возобновляется работа каршеринга и МФЦ на определенных условиях. С 27 мая будут действовать исключительно столичные электронные пропуска. Возможность их оформить получат и жители других регионов. Ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и в транспорте остается обязательным. С 26 мая волонтеры смогут посещать городские приюты для животных.