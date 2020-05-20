Видео о вреде феминизма и строительстве патриархата возмутили мужчин

20 мая 2020     9
Видео о вреде феминизма и строительстве патриархата возмутили мужчин

Пользователи сети обратили внимание на TikTok-аккаунт @igorblagov. Его ведет мужчина, который, называя себя психологом, записывает видео о вреде феминизма и равенства полов. В частности, в своих роликах он утверждает, что «патриархат — это жизнь», а «матриархат — это смерть», а также рассуждает о том, почему женщины склонны ко лжи, и о том, можно ли перевоспитать женщину.

Пользователь Twitter с ником @_bimzh опубликовал на своей странице скриншот с названиями видео психолога, подписав, что он крайне удивлен появлением подобного контента в его рекомендациях. К примеру, в ролике под названием «Почему нужно рожать минимум пять детей» психолог утверждает, что не рожавшая женщина не способна никого любить. «Лишь через роды, через отдачу энергии, через бессонные ночи они тренируются отдавать любовь», — объяснил автор.

Такое мнение возмутило пользователей Twitter, многие из них ответили на эти слова оскорблениями и руганью.
Юзеры также усомнились в профессионализме психолога, призывающего строить патриархат. Подозрениями поделился пользователь с ником @Max_Wumpa. «Наверное, его диплом по психологии — это что-то наподобие моего сертификата на знание португальского языка», — написал он и добавил, что понимает португальский только через Google Переводчик. Многие пользователи отметили, что нельзя принуждать женщин к рождению минимум пятерых детей, и порекомендовали мужчине «рожать самому». «Этому психологу срочно нужен психиатр», — резюмировал юзер с ником куратор глухих стен.

Ранее пользователи Twitter обсудили правила поведения для мужчин в современном мире. Блогер Анатолий Капустин, опубликовавший тред, решил развеять некоторые стереотипы. В частности, он напомнил мужчинам, что они могут плакать и жаловаться на свои проблемы, а также не обязательно должны зарабатывать больше, чем их возлюбленные.

Источник: Лента.Ру

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Видео о вреде феминизма и строительстве патриархата возмутили мужчин

Пользователи сети обратили внимание на TikTok-аккаунт @igorblagov. Его ведет мужчина, который, называя себя психологом, записывает видео о вреде феминизма и …



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