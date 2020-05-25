Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

25 мая 2020     7
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров. Видео опубликовано в фан-аккаунте олимпийской чемпионки teamzagitovaa.

На кадрах ролика можно наблюдать момент из показательных выступлений фигуристки, когда она предстала в образе Лары Крофт. Вскоре после начала выступления у Загитовой возникла заминка: ей не сразу удалось расстегнуть куртку из-за заклинившей молнии, пишет телеканал «360». Несмотря на технические сложности, не переставала улыбаться, пишет сайт kp.ru.

«Когда что-то пошло не так», — говорится в описании к ролику.

Запись посмотрели 22,1 млн пользователей. Пользователи поставили 442 тысячи лайков и написали более 700 комментариев, пишет «Федеральное агентство новостей».

18-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в Пхеньяне. Она также завоевало золотую медаль мирового первенства по фигурному катанию, золото чемпионата Европа и финала Гран-при. В декабре 2019 года спортсменка объявила о приостановке спортивной карьеры, но вошла в состав сборной России на новый сезон.

24 мая девушку признали олимпийской иконой стиля. Голосование провел Международный олимпийский комитет.

Источник: Газета Известия

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