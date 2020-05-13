Видео с прыгающими по льдинам детьми проверят в Якутии

В СМИ опубликована видеосъемка, на которой запечатлена молодая женщина и двое детей, которые в условиях густого ледохода на природном водоеме ведут опасную игру — перепрыгивают по льдинам, подвергаясь опасности падения в воду. Предполагается, что это случилось на территории Республики Саха (Якутия).

По данному факту руководством регионального следственного управления назначена доследственная проверка, в рамках которой следователи установят достоверность изложенных сведений, а также дадут процессуальную оценку действиям женщины, запечатленной на видеозаписи, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе ведомства.

Раннее ребенок в Москве пострадал во время шоу аниматора, на котором использовался сухой лед. Мальчика госпитализировали с химическими ожогами. Инцидент произошел 14 марта в одной из московских квартир, куда пригласили аниматора. На фотографии с одного из прошлых мероприятий, размещенной в интернете, женщина обливает ребенка сухим льдом, держа емкость над головой девочки.