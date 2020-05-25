Вильфанд пообещал небольшое потепление в Москве с понедельника

23 мая 2020     20
Вильфанд пообещал небольшое потепление в Москве с понедельника

Небольшое потепление в Москве наступит с понедельника. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам синоптика, 25 мая можно ожидать «проблески повышения температуры». Воздух прогреется до 15-17 градусов тепла.

Однако, отмечает метеоролог, это все равно ниже климатической нормы примерно на три градуса, хотя уже «поприличнее» для майской погоды.

По данным Гидрометцентра, в субботу днем в Москве ожидается 8-10 градусов тепла, в воскресенье воздух прогреется до 10-12 градусов.

Ранее Вильфанд рассказал, что лето в Москве будет теплым, но неоднородным. Будут периоды очень теплой погоды, так называемые волны тепла, длительные периоды жаркой погоды. И затем понижение температуры, заявил он.

По прогнозу заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, в целом по России июнь будет теплым.

В частности, в столичном регионе в начале месяца средняя суточная температура составит 15,6 градуса со знаком плюс, а в конце месяца днем воздух будет прогреваться не менее чем до 20 градусов тепла.

Источник: Газета Известия

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