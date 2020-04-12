Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде на юге России

Температура ниже нормы на 4 градуса ожидает региона юга России в ближайшие дни. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Мы прогнозируем, что в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Ставрополье температура будет ниже нормы на 2-4 градуса в ближайшие дни», — цитирует его ТАСС.
По словам специалиста, воскресенье температура в этих регионах будет ниже нормы на 2 градуса, в понедельник понизится еще на 4 градуса, во вторник и среду будет около нормы. В четверг столбики термометров покажут значения снова на 4 градуса ниже нормы.
Накануне Вильфанд заявил, что температура в Москве в ближайшие пять дней будет около климатической нормы для этого времени года.
Источник: Газета Известия
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