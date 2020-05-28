Вильфанд заявил о ливне и граде 29 мая в Москве

Град, ливни и сильный ветер ожидается в Москве в пятницу, 29 мая. Об этом 28 мая сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Утром небольшой дождик, а потом, в полуденные часы, он существенно усилится. Сильные дожди будут в Старой Москве, а в Новой — очень сильные. Дожди будут сопровождаться и грозой, и градом, и усилением ветра до 15-20 м/с», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что за день пятницы и ночь на субботу может выпасть 30-60% месячной нормы осадки. Температура воздуха понизится до 17-19 градусов. Вильфанд отметил, что в некоторых местах в Москве могут возникнуть подтопления.

Ранее в четверг главное управление МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в городе. Сообщается, что в пятницу столицу накроет гроза, сопровождаемая очень сильными дождями, градом и усилением ветра до 15–20 м/с.