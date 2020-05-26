Virgin Orbit потеряли ракету в ходе испытаний

26 мая 2020     11
Virgin Orbit потеряли ракету в ходе испытаний

Американская частная компания Virgin Orbit в ходе демонстрационного испытания потеряла свою ракету-носитель LauncherOne. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Ракета должна была стартовать с специально переделанного под эти задачи самолета Boeing 747 под названием Cosmic Girl. Вскоре после успешного запуска произошла некая «аномалия», и испытания были прекращены.

На провал испытаний отреагировал конкурент Virgin Orbit, основатель компании SpaceX Илон Маск. В своем Twitter он написал, что сожалеет о случившемся. Миллиардер отметил сложность проекта и напомнил, что до успешного запуска его ракеты Falcon 1 три испытания закончились провалом.

LauncherOne предназначена для вывода спутников весом до 500 килограммов на околоземную орбиту. По подсчетам инженеров, подобный метод запуска спутников будет обходиться гораздо дешевле традиционных способов.

Источник: Лента.Ру

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