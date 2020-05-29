Вирусолог оценил риск подцепить коронавирус в подъезде

Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «Невским новостям», как избежать COVID-19 в подъездах жилых домов.

«Все меры те же самые. Надевайте маску, перчатки. Подъезд опасен тем, что там больше всего проходит людей, и если человек болеет, то вирус остается в лифте, на ручках дверей», — сказал вирусолог.

По его мнению, «особенные» меры безопасности в подъезде не нужны, поскольку там нет высокой концентрации вируса.

Альтштейн также напомнил о необходимости обрабатывать кнопки в лифте, дверные ручки и перила, если вы к ним прикасаетесь. Санитайзером он рекомендовал обрабатывать и сами перчатки.

Ранее в пятницу депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что подъезд является самым «забытым» местом с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий.

По словам Онищенко, подъезд можно считать общественным местом, особенно в утренние часы, когда соседи идут на работу. Он отметил, что вирус в подъездах сохраняется дольше, так как туда не проникает солнечный свет, перед которым уязвима инфекция.

В связи с этим депутат порекомендовал носить маску и перчатки при выходе из квартиры, а не на улице или перед входом в общественное место.

В связи с пандемией коронавируса во многих регионах России ввели обязательный масочный режим. В Москве и области маску и перчатки нужно носить в общественном транспорте и других публичных местах. За нарушение режима в московском транспорте штрафуют на 5 тыс. рублей, а в общественных местах — на 4 тыс. рублей. С 1 июня любой выход на улицу в Москве разрешен только со средствами индивидуальной защиты.

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