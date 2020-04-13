Вирусолог оценил вероятность возникновения опасных мутаций COVID-19

Несмотря на то, что коронавирус постоянно меняется, у него не будет более опасных мутаций. Такое мнение в интервью RT выразил заведующий лабораторией экологии вирусов НИЦ фундаментальной и трансляционной медицины Кирилл Шаршов.

По словам специалиста, стратегия вируса заставляет его снижать вирулентность со временем, это показано для большинства актуальных вирусов. Также он отметил, что высокая летальность является эволюционном тупиком для вируса.

Шаршов рассказал, что коронавирус может быть сезонным и его распространение с началом лета, возможно, утихнем, но может возобновиться в умеренной форме в октябре-ноябре.

«Такой вариант наиболее вероятен. Вполне возможно, что этот вирус станет сезонным. Любое респираторное заражение идет волнообразно. В качестве примера можно привести «свиной грипп», который в 2009 году очень быстро поразил весь земной шар — и превратился в относительно безобидный сезонный вирус», — рассказал Шаршов.

Согласно порталу стопкоронавирус.рф, в России зафиксировано 15 770 случаев заражения COVID-19 (2 186 за последние сутки), 130 человек скончались, выздоровели 1 291 человек.

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