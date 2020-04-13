Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции

Резкого перехода от режима самоизоляции к привычной жизни не будет. Об этом в эфире НСН рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.

По его словам, снятие эпидемии не может быть резким и полным, так как необходимо будет проводить диагностику людей, частичный режим самоизоляции для отдельной категории граждан.

При этом Альштейн отметил, что при хорошем развитии ситуации противоэпидемические мероприятия 30 апреля могут отменить, но могут и продлить, если ситуация с заболеваемостью не улучшится.

Также он рассказал, почему правительство учитывало несколько 14-дневных периодов при расчете даты снятия мер ограничения.

Специалист напомнил, что 14 дней — это расширенный срок инкубационного периода COVID-19. Через два этих срока необходимо посмотреть, помогают ли принятые ограничения.

Ранее 12 апреля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что эффект от мер самоизоляции должен быть виден 14–16 апреля, а эффект от сокращения социальных контактов — к 30 апреля. Именно после этой даты, по ее мнению, можно будет понять результаты ограничительных мер в связи с коронавирусом и принять решения об их продлении или снятии.

2 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля. Закон о штрафах за нарушение самоизоляции в Москве вступил в силу с этой же даты.

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе. Он также объявил о введении в Москве пропускного режима с 13 апреля. Роль пропуска играет уникальный код из 16 цифр и букв. Оформлять разрешения начнут с понедельника. С 15 апреля наличие кода будет обязательным.

На сегодняшний день в России, по данным оперштаба, зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выздоровел 1291 человек, число летальных исходов — 130.

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