Вирусолог заявил о пройденном пике коронавируса в России

21 мая 2020     12
Вирусолог заявил о пройденном пике коронавируса в России

Пик эпидемии коронавирус в России, вероятно, уже пройден. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

По его словам, конец пика прослеживается благодаря некоторому снижению в числе выявленных зараженных. Вирусолог добавил, что начиная с 1 – 2 мая количество выявляемых случаев коронавируса остается примерно на одном уровне.

«В последние несколько дней началось снижение: у нас до 10 тыс. не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не сто процентов, но похоже. И потихонечку будет снижаться», — сказал Альтштейн заявил в беседе с НСН.

Также вирусолог подчеркнул, снижения темпов тестирования не происходит, поскольку в России «тестов достаточно».

В среду в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России сообщили, что за сутки в стране выписали из больниц рекордных 9 262 человека, вылечившихся от COVID-19. За этот же период инфекция подтвердилась у 8 764, что меньше числа выписанных. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил 20 мая, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизируется, в особенности в Москве.

17 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что распространение коронавируса в России остановилось, эпидемиологическая ситуация стабилизируется. При этом соблюдать меры профилактики придется еще долго.

За последние сутки в России выявили 8784 случая коронавируса. Умерли 135 пациентов, выздоровели 9262 человека.

Общее число зарегистрированных случаев заболевания с начала распространения инфекции достигло 308 705 случаев в 85 регионах. Уровень смертности пациентов с коронавирусом в стране составляет менее 1%.

Источник: Газета Известия

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