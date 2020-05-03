Вирусологи заявили о вероятном срыве Олимпийских игр в Токио в 2021 году

Летние Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год, могут снова не состояться, сообщило 1 мая агентство Bloomberg со ссылкой на мнение вирусологов.

По словам специалистов, к 2021 году пандемия коронавируса еще может не утихнуть. И даже если некоторые страны справятся с инфекцией, другие будут еще охвачены эпидемией. Это поставит спортсменов в неравные условия для соревнований.

Агентство отмечает, что эксперты уверены – к следующему лету в разных странах распространение COVID-19 будет находиться на разных этапах.

Это приведет к тому, что на таком крупномасштабном мероприятии, как Олимпийские игры, придется тестировать на инфекцию спортсменов из более чем 200 стран, а также применять карантинные меры.

Подобный «логистический процесс», как отмечается в статье, скорее всего, неосуществим.

По словам профессора Норио Сугая из Университета Кэйо, Япония к Играм, вероятно обуздает распространение вируса, а вот США, Африка или Бразилия, вряд ли.

«Это создаст неравные условия для спортсменов. Провести Олимпиаду будет очень трудно», – указал он.

Схожее мнение выразил и профессор-инфекционист Университета Шова Йошито Ники. По его словам, миру потребуется не менее двух лет для того, чтобы сдержать вирус, так как COVID-19 в сезон ОРВИ вероятно снова ударит.

Игры должны были состояться летом текущего года, но из-за пандемии коронавируса были отложены. В марте в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Даты Паралимпиады назначены на период с 25 августа по 6 сентября.