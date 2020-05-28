Владельцы кинотеатров оценили рекомендации Роспотребнадзора

Владельцы кинотеатров посчитали рекомендации Роспотребнадзора и Минкультуры на фоне пандемии коронавируса в стране рациональными и легковыполнимыми. Об этом они рассказали «Известиям» в четверг, 28 мая.

«Все рекомендации в списке реализуемы и мы готовы обеспечить их соблюдение, так как безопасность зрителей всегда является нашим приоритетом», — заявила президент сети «КАРО» Ольга Зинякова.

По ее словам, часть рекомендаций в кинотеатрах КАРО уже была реализована. К примеру, сеть ввела систему бесконтактного прохода в залы. Теперь посетителям для допуска к просмотру не нужно распечатывать билеты или обращаться к сотрудниками кинотеатра.

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин отметил, что все внесенные организацией предложения были услышаны и учтены. При этом пункты, изложенные в документе, имеют рекомендательный характер Так, некоторые кинотеатры из-за отсутствия технической возможности не могут принимать безналичную оплату и оставляют за собой право осуществлять продажу билетов за наличные.

«Выполнение рекомендаций связано не столько с возможными затратами владельцев кинотеатров, сколько с организационными задачами, хотя самые рейтинговые фильмы не досчитаются зрителей и сеансов станет чуть меньше из-за повышенных интервалов. Но это лучше, чем подвергать зрителей и сотрудников риску подхватить инфекцию», — отметил Березин.

В соответствии с рекомендациями, рассадка в кинозалах будет организована так, чтобы обеспечить дистанцию не менее метра между посетителями, при этом члены одной семьи смогут сидеть вместе.

Сеансы будут начинаться с разницей не менее 15 минут для небольших кинотеатров и не менее 10 минут для кинотеатров с общим числом кинозалов семь и более. Это необходимо для того, чтобы избежать скопления людей в коридорах.

Кроме того, рекомендуется осуществлять допуск зрителей в кинозалы не менее чем за 15 минут до начала сеанса.

При этом интервалы между сеансами в одном зале должны составлять не менее 30 минут для того, чтобы сотрудники кинотеатров успели продезинфицировать зал и проветрить помещение.

Накануне Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса, которые будут действительны до 1 января 2021 года. В постановлении перечислены мероприятия, направленные на предупреждение распространения инфекции, а также противоэпидемические мероприятия; порядок лабораторной диагностики, регистрации случаев заболевания COVID-19 и госпитализации заболевших, профилактики внутрибольничного инфицирования; порядок дезинфицирующих мероприятий.

По состоянию на 28 мая, в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 379 051, в том числе 8371 — за последние сутки. 150 993 человек вылечились. 4142 пациента скончались.

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