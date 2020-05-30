Владимир Токарев назначен руководителем Росжелдора

30 мая 2020     8
Владимир Токарев назначен руководителем Росжелдора

Руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) назначен Владимир Токарев. Соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства в субботу, 30 мая.

«Назначить Токарева Владимира Александровича заместителем министра транспорта Российской Федерации — руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта, освободив его от занимаемой должности», — сказано в документе.

Токарев с 2013 по 2014 год был заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, позднее занимал руководящие должности в разных российских компаниях. С ноября 2018 года являлся заместителем министра транспорта.

21 мая Мишустин назначил Илью Лазарева на должность заместителя руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Источник: Газета Известия

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