Власти Азербайджана продлили особый карантинный режим до 1 июля

Особый карантинный режим, введенный в Азербайджане на фоне пандемии коронавируса, продлен до 1 июля. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в оперативном штабе при правительстве страны.

«Проанализировав санитарно-эпидемиологическую ситуацию в связи с коронавирусом (COVID-19) на территории Азербайджанской республики, и с учетом динамики распространения вируса принято решение о продлении особого карантинного режима в стране до 0:00 1 июля 2020 года (23:00 30 июня мск. ― Ред.)», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

При этом сухопутные и воздушные границы республики останутся закрытыми до 1 июля.

Ранее, 4 июня, власти Азербайджана решили ввести жесткий карантинный режим в Баку и крупных городах страны на два дня на фоне роста числа заболевших коронавирусом.

По последним данным статистического бюро Worldometer, в стране зафиксирован 8191 случай заболевания COVID-19, при этом 98 человек скончались, а еще 4606 — вылечились.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 9 июня, на планете зарегистрировано свыше 7,2 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 409 тыс. человек, вылечились — 3,5 млн.