Власти Коми призвали воздержаться от посещения храмов в Вербное воскресенье

Временно исполняющий обязанности главы республики Коми Владимир Уйба 11 апреля призвал верующих воздержаться от посещения храмов в Вербное воскресенье.

«Режим самоизоляции не отменен, он действует. Прошу завтрашний день провести дома, помолиться и посмотреть трансляцию по любым видеоканалам, но по возможности не посещать храмы, потому что это дополнительные контакты, а значит и дополнительная возможность передачи инфекции», — сказал он в видеообращении, опубликованном в социальной сети «Вконтакте».

В воскресенье в Свято-Стефановском кафедральном соборе Сыктывкара будет отслужена божественная литургия в честь праздника входа Господня в Иерусалим (Вербного воскресенья). В сообществе собора «Вконтакте» говорится, что будет организована трансляция литургии

Ранее, 2 апреля, председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал прихожан Русской православной церкви (РПЦ) быть готовыми ограничиться трансляцией пасхального богослужения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, но при этом добавил, что освящение куличей перед праздником состоится.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 11 апреля в России зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045 пациентов.

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