Власти Москвы назвали сроки открытия предприятий кафе и ресторанов

Предприятия общественного питания возобновят работу на следующем этапе снятия ограничений. Об этом 28 мая заявил глава департамента торговли Москвы Алексей Немерюк.

«В настоящее время идет проработка с коллегами форматов, как они (предприятия общественного питания) будут работать, как они будут открываться, но это, наверное, будет следующий этап по открытию кафе и ресторанов», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Немерюка, реализация требований в непродовольственных магазинах проще, чем в общепите.

27 мая Собянин объявил о переходе Москвы к следующему этапу снятия ограничений. В городе с 1 июня возобновится непродовольственная торговля и работа части предприятий бытового обслуживания. Также горожанам разрешат прогулки по графику.

По данным портала стопкоронавирус.рф, на сегодняшний день в городе зарегистрировано 173 497 случаев COVID-19, выздоровел — 71 251 человек, скончались — 2254.

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